Актера Владимир Стержаков тщательно следит за своим
здоровьем. Тяжелый недуг не позволяет артисту наплевательски относится к себе.
Актера Владимир Стержаков тщательно следит за своим
здоровьем. Тяжелый недуг не позволяет артисту наплевательски относится к себе.
В интервью 58-летний Владимир признался, что последние
несколько лет отказывает себе в сладком, мучном и жирном. Всем вредным продуктам
актер нашел замену. К примеру, вместо сахара Стержаков употребляет мед.
"Конфеток мне после спектаклей в театре дарят много,
подозреваю, что они очень вкусные, бывают даже со спиртным. Я держу себя в
руках, но, признаюсь, когда смотрю на сладкое, у меня скулы сводит со страшной
силой!", – поделился артист.
"Мед – моя слабость, страсть, любовь на всю оставшуюся жизнь! Я его обычно покупаю у одного своего знакомого пасечника. Он живет на Алтае, но иногда приезжает в Москву.... Я его добавляю в кофе, а также супруга кладет его в кашки, которые готовит мне по утрам", – добавила звезда сериала "Молодежка".
Помимо здорового питания, Владимир Стержаков регулярно посещает
бассейн и очень любит пешие прогулки. Также артист не прочь постоять у плиты.
Для любимой жены Аллы и двоих сыновей актер часто готовит что-нибудь
вкусненькое, особенно хорошо у него получаются первые блюда.
"Я считаю, что готовить надо с душой, не отвлекаясь ни на
что, – уверен актер. – Поэтому я стараюсь делать это тогда, когда никого нет на
кухне. Обычно возле меня сидит только моя собачка породы джек-рассел-терьер,
она провожает взглядом каждое движение, которое я совершаю", – поделился
артист с
Sobesednik.ru.
Добавим, что совсем недавно Владимир рассказал о своей
болезни программе Андрея Малахова "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". По
словам, Стержакова с 2016 года он борется с раком брюшной полости. Он уже
перенес шесть оперативных вмешательств. Больше всего актер боится стать овощем
в результате болезни и стать обузой для своей семьи, он заявил, что не допустит
такого исхода, он даже готов оборвать жизнь самостоятельно.