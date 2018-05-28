Злоумышленница представилась юристом и запросила у 97-летней пенсионерки за свои услуги 22 тысячи рублей, не имея никаких полномочий для оказания юридической помощи...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовскому району задержали 32-летнюю приезжую по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем у пожилой москвички.В дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району обратилась 97-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что в газете нашла объявление о юридической помощи. Позвонив на указанный номер телефона, она договорилась о встрече со специалистом в своей квартире. Женщина, которая пришла к ней и представилась юристом, запросила за свои услуги 22 тысячи рублей, которые пенсионерка ей отдала. Незнакомка обещала решить все вопросы в ближайшее время, однако, спустя несколько дней перестала отвечать на телефонные звонки. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Бибиревской улице.Установлено, что задержанная не имела никаких полномочий для оказания юридической помощи, а кассовый чек, который она выдала потерпевшей после уплаты денег, оказался поддельным.По данному факту следствием ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56