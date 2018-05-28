Филипп Киркоров прокомментировал действия пародиста и шоумена Максима Галкина. Поп-король с пониманием отнесся к здоровой критике друга.

Филипп Киркоров прокомментировал действия пародиста и шоумена Максима Галкина. Поп-король с пониманием отнесся к "здоровой критике" друга.Все началось с того, что несколько дней назад на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал шуточный ролик, в котором подтрунивает над Филиппом Киркоровым. Изюминкой видео стали нарочно преувеличенные ягодицы, которые продемонстрировал Максим, изображая поп-короля.Журналисты поинтересовались у Филиппа, видел ли он новую пародию на себя. "Он же мастер пародии. Надо еще попросить и заплатить Максиму Галкину", – заявил Филипп, отметив, что любой артист должен радоваться и гордиться, что его пародирует Максим.Киркоров дал понять, что не обижается на выпад Галкина. "Ну что же делать, я, как это говорится, на десять килограмм старше него, поэтому у него тряпки, а у меня килограммы. От истины не убежишь. Здоровая критика друга всегда нужна. Может, это подвигнет меня на диету в конце концов. Мне давно пора", – констатировал поп-король.В программе "Ты не поверишь!" Филипп Киркоров признался, что лишний вес негативно сказывается на состоянии его здоровья. "Уже реагируешь на погодку. Коленочка тут начинает скрипеть, головка начинает болеть, с утра трудно встать", – разоткровенничался с представителями СМИ Филипп. При этом на светских мероприятиях артист неизменно демонстрирует цветущий вид. "У меня профессия такая – выглядеть хорошо!" – объяснил Киркоров.