Лондон изобретает новые версии, чтобы поддержать скандал вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Британские СМИ связали инцидент в Солсбери и бегство из Великобритании российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Лондон изобретает новые версии, чтобы поддержать скандалвокруг отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Британские СМИ связали инцидент вСолсбери и "бегство" из Великобритании российского предпринимателяРомана Абрамовича.Роман Абрамович покинул Великобританию 10 марта – занесколько дней до того, как премьер Тереза Мэй выступила с обвинениями в адресРоссии. Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными вСолсбери 4 марта. Британская пресса решила связать эти события в одну "стройную",как им показалось, версию.Британский таблоид The Sun пишет, что 10 марта российскийпредприниматель посетил игру своего футбольного клуба "Челси". Сразупосле этого Абрамович сел в самолет и покинул пределы Соединенного королевства.Теперь у миллиардера трудности с продлением инвесторской визы. В Великобританиюему не попасть, пока он не объяснит происхождение денег на своих банковскихсчетах.Ранее стало известно, что Роман Абрамович направился в Тель-Авив– по данным местных СМИ, миллиардер собирается получить гражданство Израиля. Сообщалось также, что Абрамович завершаетстроительство большого дома в районе Неве-Цедек в израильской столице.Как сообщают "Вести", недавно в Лондоне был опубликован доклад парламентского Комитета по иностранным делам. Он называется "Московское золото" и призывает к новым санкциям в отношении обосновавшихся в Англии богатых россиян. Одной из первых жертв стал Роман Абрамович: владелец футбольного клуба Chelsea не смог приехать в Лондон на финальный матч, где его команда завоевала престижный кубок Англии.За годы владения футбольным клубом российский предприниматель вложил в него свыше 3 миллиардов фунтов. По мнению экспертов, очевиден сигнал: богатым россиянам в Англии намекают, что они не должны чувствовать себя здесь как дома. При этом в Лондоне не скрывают, что критерием отбора – хороший или плохой олигарх – будет служить степень его лояльности российским властям. Олигархов из России пора "прижимать", пишет британская пресса.