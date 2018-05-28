Бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Израиль и получил местное гражданство. Об этом сообщили ряд российских СМИ со ссылкой на израильское интернет-издание Уай-нет.

Бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Израиль и получил местноегражданство. Об этом сообщили ряд российских СМИ со ссылкой на израильскоеинтернет-издание "Уай-нет"."Несколько часов назад российский миллиардер на своемчастном самолете приземлился в аэропорту Бен-Гурион и получил израильскоеудостоверение личности", – пишет "Уай-нет", сообщает РИАНовости. Бизнесмен якобы прошел в терминал аэропорта на общих основаниях кпомещению, где оформляются прибывшие репатрианты. Там Абрамовичу выписалиудостоверение нового репатрианта, а также удостоверение личности.Пока представители предпринимателя и он сам не дают никакихофициальных комментариев. При этом израильская газета "Исраэльха-Йом" несколько дней назад сообщало, что Абрамович строит огромный дом вТель-Авиве в районе Неве-Цедек.Стоит отметить, что бизнесмен уже не первый год ведет дела вИзраиле. В ближневосточной стране он инвестирует в компании, занимающиесяразвитием высоких технологий. Также Абрамович занимается благотворительностью.Напомним, в феврале этого года в Великобритании вступил в силузакон "О криминальных финансах". Нормативно-правовой акт позволилместным судам накладывать арест на собственность иностранцев, если источник еепроисхождения признан "сомнительным".Неожиданно у миллиардера возникли проблемы с получениембританской визы. Как отметило издание The Bell со ссылкой на источники вокружении предпринимателя, бизнесмену отказали в продлении визы. По даннымдругого источники, официального отказа не было, и Лондон продолжаетрассматривать его документы.