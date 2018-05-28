Бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Израиль и получил местное
гражданство. Об этом сообщили ряд российских СМИ со ссылкой на израильское
интернет-издание Уай-нет.
Бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Израиль и получил местное
гражданство. Об этом сообщили ряд российских СМИ со ссылкой на израильское
интернет-издание "Уай-нет".
"Несколько часов назад российский миллиардер на своем
частном самолете приземлился в аэропорту Бен-Гурион и получил израильское
удостоверение личности", – пишет "Уай-нет", сообщает РИА
Новости. Бизнесмен якобы прошел в терминал аэропорта на общих основаниях к
помещению, где оформляются прибывшие репатрианты. Там Абрамовичу выписали
удостоверение нового репатрианта, а также удостоверение личности.
Пока представители предпринимателя и он сам не дают никаких
официальных комментариев. При этом израильская газета "Исраэль
ха-Йом" несколько дней назад сообщало, что Абрамович строит огромный дом в
Тель-Авиве в районе Неве-Цедек.
Стоит отметить, что бизнесмен уже не первый год ведет дела в
Израиле. В ближневосточной стране он инвестирует в компании, занимающиеся
развитием высоких технологий. Также Абрамович занимается благотворительностью.
Напомним, в феврале этого года в Великобритании вступил в силу
закон "О криминальных финансах". Нормативно-правовой акт позволил
местным судам накладывать арест на собственность иностранцев, если источник ее
происхождения признан "сомнительным".
Неожиданно у миллиардера возникли проблемы с получением
британской визы. Как отметило издание The Bell со ссылкой на источники в
окружении предпринимателя, бизнесмену отказали в продлении визы. По данным
другого источники, официального отказа не было, и Лондон продолжает
рассматривать его документы.