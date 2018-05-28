Лишенный водительских прав актер Алексей Панин решил посадить за руль свою 10-летнюю дочь. Судя по ролику, который опубликовал сам артист, девочка оказалась благоразумнее отца, и хотя бы задумалась о том, что нужно пристегнуться.

Лишенный водительских прав актер Алексей Панин решил посадить за руль свою 10-летнюю дочь. Судя по ролику, который опубликовал сам артист, девочка оказалась благоразумнее отца, и хотя бы задумалась о том, что нужно пристегнуться, сообщает телеканал "Россия 1".- Пристегиваться?- Зачем тебе пристегиваться в поле? Выжимай, до конца.Съемка ведется с заднего сиденья машины. Так что ребенок, который едва выглядывает из-за руля, похоже, едет без какой-либо подстраховки, но под восторженные комментарии родителя. За передачу машины несовершеннолетнему владельцу грозит штраф 30 тысяч рублей. В этом случае, правда, хозяина автомобиля еще нужно установить.Иномарку самого Панина конфисковали еще в апреле за долги по штрафам, кредитам и алиментам. Изъятие сопровождалось истерикой и уличной сценой.