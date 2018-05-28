Немножко не хватило — пояснения водителя газели, что застряла под мостом глупости в Санкт-Петербурге. Тем самым, с надписью, в которой ясно обозначено: известная продукция горьковского автомобильного завода — не проедет. Теперь рядом с предупреждающим плакатом — еще один. В радужных тонах. В честь своеобразного юбилея коварного путепровода. 150 застрявших газелей.

"Немножко не хватило" — пояснения водителя "газели", что застряла под "мостом глупости" в Санкт-Петербурге. Тем самым, с надписью, в которой ясно обозначено: известная продукция горьковского автомобильного завода — "не проедет". Теперь рядом с предупреждающим плакатом — еще один. В радужных тонах. В честь своеобразного юбилея коварного путепровода. 150 застрявших "газелей". Отмечают по всем правилам — торт, открытки, поздравления. Проехать под опасно низким мостом пытаются и грузовики, и даже автобусы. Всегда с неизменным результатом. С одной стороны — смешно до абсурда, но с другой — дело вполне серьезное. Все-таки — 150 водителей, не верящих в знаки — это полторы сотни аварий.Можно было бы снова улыбнуться. Но в этой истории, действительно, не до смеха. Участок дороги стал особенно аварийным. Пока некоторые блогеры, пытаясь поднять просмотры на популярной теме, делают фотографии с тортиком на фоне моста и заводят страницы от его имени, другие интернет-публицисты задаются вопросом: как вообще сложилась ситуация, что уже 150 автомобилей были разбиты в одном месте?С момента запуска сооружения на повышенную аварийность никто не обращает внимания из официальных структур. При этом эксперты уверены, что если нет варианта увеличить высоту за счет поднятия моста или его перестройки, то существуют другие возможности снизить аварийность и принимать решения нужно срочно. Рано или поздно столкновение может оказаться роковым."Есть такое ощущение, что там вообще не предполагали, что будет дорога, но тем не менее такое узкое место свидетельствует о том, что люди, которые это проектировали , не предполагали того, что там будут ездить автомобили в принципе", — считает Ярослав Усов, архитектор.150 по счету стала "газель". Можно было бы все списать на невнимательность водителя. Ведь всех проезжающих под мостом, предупреждает заранее висящая над нем растяжка "газель не пройдет" .Но здесь мы специально сделали стоп-кадр — неизвестными указана максимальная высота транспортного средства: 2 метра. Это цифра, действительно, меньше высоты любой обычной "газели" с будкой или тентом. На этом можно было бы остановиться. Но данный баннер дорожным знаком не является. Именно потому , что его сложнее заметить из кабины подобного автомобиля."Если есть знак, ограничивающий высоту, то водитель должен знать высоту своего автомобиля, должен знать ,что не пройдет и не ехать туда, куда проехать не может", — пояснил Александр Холодов, член координационного совета межрегиональной организации автомобилистов.Многие водители знают и едут спокойно. На протяжении подъезда к мосту установлены дорожные знаки "ограничение высоты", сделанные по ГОСТу. Но в них уже фигурирует цифра не 2 метра, а два и семь десятых.Самые популярные параметры "газели" с тентом или с так называемой "будкой" – максимум два и шесть метра. То есть в пределах высоты, указанной на знаке. Тогда почему "газель" с такими параметрами не проходит. Вывод прост – мост еще ниже.Помочь обойти препятствие, если бы мост находился за рубежом, в некоторых странах помогли бы специальные приложения, которые считывают показания самого автомобиля и ищут для этого типа машин подходящий путь, в том числе по времени и даже высоте.Так что скорее всего Мост глупости назван не в честь водителей, а в честь горе-проектировщиков, либо установщиков знаков, не соответствующих действительности. Ведь даже в подписанных документах ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области мы обнаружили тот самый знак "2,7". За подписью больших начальников.