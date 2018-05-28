В Подольском суде сегодня началось слушание дела бывшего полицейского, который летом 2017 года сбил пенсионерку на своем внедорожнике Porsche. С места аварии он скрылся, даже не пытаясь помочь пострадавшей. Позже выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян.

В Подольском суде сегодня началось слушание дела бывшего полицейского, который летом 2017 года сбил пенсионерку на своем внедорожнике Porsche. С места аварии он скрылся, даже не пытаясь помочь пострадавшей. Позже выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян.В суд Андрей Виноградов пришел с вещами. Видимо, рассчитывал избавиться от домашнего ареста. Впечатления глубоко раскаявшегося человека не производил. С журналистами говорил сухо.- Мне запрещено общаться по постановлению суда.С момента страшной аварии в Подольском районе прошел почти год. В июле 2017 года Виноградов на Porsche сбил 79-летнюю Валентину Сафоненко, после чего бывший следователь скрылся с места аварии. Тогда говорил, что сделал это ненамеренно. Сегодня разъяснил, что это значит.- Думал, это мусор какой-то. Я даже не заметил. Так бы не уехал.Валентине Сафоненко раздробило тазовые кости. Пенсионерка уже год проходит сложнейший курс реабилитации. Сражается за возможность снова ходить. Ее дочь ушла с работы, чтобы ухаживать за мамой. Потратила 2 миллиона рублей на врачей и лекарства. Виноградов год назад просил отправить его под домашний арест как раз под предлогом помощи пострадавшей.- Родственники говорят, что ничего не получали от вас.- А чеки мои говорят обратное. В уголовном деле все это есть."Обвиняемый не раскаялся, не принял никаких мер возмещения ущерба. Поэтому мы в суде будем настаивать на строгом наказании в отношении него", — сообщил Андрей Мишонов, адвокат Валентины Сафоненко.Подольский суд сегодня продлил Андрею Виноградову домашний арест еще на полгода. Следующее заседание, где будут заслушивать показания сторон, пройдет 7 июня.