Продолжается исход российских теннисистов под флаг Казахстана. 17-летний Тимофей Скатов, который занимает в мировой юниорской классификации пятое место, сменил спортивное гражданство. Это не первый случай, когда перспективные россияне уезжают из страны.

Продолжается исход российских теннисистов под флаг Казахстана. 17-летний Тимофей Скатов, который занимает в мировой юниорской классификации пятое место, сменил спортивное гражданство. Это не первый случай, когда перспективные россияне уезжают из страны.Семья Скатова долгое время жила в Казахстане, но, когда Тимофею исполнился год, перебралась на жительство в Россию. Теннисист представлял в российской теннисной географии Тулу. Но со стороны федерации тенниса Казахстана был интерес к юноше и он решил сменить спортивный паспорт.Ранее в подданство Казахстана перешли другие российские теннисисты: Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Бублик, Юлия Путинцева, Ярослава Шведова, Ксения Первак (она вернулась под флаг России через два года).