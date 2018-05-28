Осторожно, пешеходы! Только с начала этого года произошло почти 140 ДТП с участием пешеходов. 14 человек погибли и 130 получили ранения. И далеко не всегда в авариях виноваты водители, которые не уступают дорогу. Зачастую сами пешеходы пренебрегают простейшими правилами безопасности. Вместе с дорожными полицейскими ловить нарушителей отправился Никита Королёв.
Осторожно, пешеходы! Только с начала этого года произошло почти 140 ДТП с участием пешеходов. 14 человек погибли и 130 получили ранения. И далеко не всегда в авариях виноваты водители, которые не уступают дорогу. Зачастую сами пешеходы пренебрегают простейшими правилами безопасности. Вместе с дорожными полицейскими ловить нарушителей отправился Никита Королёв.