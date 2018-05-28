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<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-peshexody-narushayut-chashhe-voditelej.html" target="_blank">Пешеходы нарушают чаще водителей?</a> - Осторожно, пешеходы! Только с начала этого года произошло почти 140 ДТП с участием пешеходов. 14 человек погибли и 130 получили ранения. И далеко не всегда в авариях виноваты водители, которые не уступают дорогу. Зачастую сами пешеходы пренебрегают простейшими правилами безопасности. Вместе с дорожными полицейскими ловить нарушителей отправился Никита Королёв.