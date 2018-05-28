ЖКХ, образование, здравоохранение, социальные льготы, зарплаты, пенсии. Вторые сутки идет прием обращений на Прямую линию с Владимиром Путиным. Традиционное общение президента с гражданами пройдет 7 июня. Тысячи россиян уже задали вопросы, а также сделали предложения по улучшению жизни.

ЖКХ, образование, здравоохранение, социальные льготы, зарплаты, пенсии. Вторые сутки идет прием обращений на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Традиционное общение президента с гражданами пройдет в следующий четверг, 7 июня. Тысячи россиян уже задали вопросы, а также, и это, похоже, станет отличительной особенностью предстоящей "Прямой линии", сформулировали предложения по улучшению жизни в своих регионах.Звонков не просто много, а очень много. Call-центр буквально гудит от обращений. Их принято больше, чем за то же время год назад!- Много звонков! Да, много. Извините, мне нужно работать. Слушаю вас? – лишь на секунду отрывается от работы оператор, принимающий звонки со всей России.Это похоже на работу какого-то фантастического предприятия по сбору детальной информации из всех даже самых труднодоступных районов страны! Десятки операторов с почти одинаковыми приятными лицами и вежливыми голосами помогают каждому четко сформулировать свой вопрос. Самому взрослому абоненту — 98 лет, а самому юному — 3 года. Причем дети (наравне со взрослыми) всерьез интересуются мировой экономикой и геополитикой."Владимир Владимирович, расскажите, с какими странами вы хотите, чтобы Россия дружила? – просит главу российского государства мальчик.Вообще, по сравнению с прошлыми годами, аудитория значительно помолодела и посерьезнела, отмечают операторы. Вот, например, предприниматель из Сочи интересуется экономикой туристического бизнеса. Его беспокоят завышенные цены на путевки, авиабилеты. В связи с этим абсолютно непонятно, как самостоятельно развивать инфраструктуру прибрежных территорий:"Как после этого бороться за качество услуг на нашем курорте, улучшать сервис, действительно улучшать в Сочи?" – интересуется бизнесмен.Желающие пообщаться с президентом больше всего спрашивают о насущных, ежедневных проблемах. Много вопросов о состоянии дорог. Вот, например, под насмешки мимо проезжающих водителей рабочие засыпают ямы битым кирпичом в Омской области.Обманутые дольщики записывают видеоролики и выкладывают в соцсети. Из таких "звонков" потом формируются знаменитые зеленые папки, которые после "Прямой линии" Путин лично направит каждому из губернаторов для работы и устранения проблем. Задать вопрос президенту можно еще и через группу "ВКонтакте" и через "Одноклассники"."800 операторов в пяти корпунктах по всей стране принимают звонки круглые сутки. Большой монитор на стене показывает, что очереди нет. Операторам помогают волонтеры. Их задача — разобрать звонки и вместе с редакторами систематизировать обращения граждан", — поясняет специалист call-центра Татьяна Васильева."Я сортирую обращения по лоткам — о пенсиях, образовании, медицине, ЖКХ. Еще очень много вопросов об экологии. Сегодня утилизация мусора – актуальная проблема. Много пожеланий", — констатирует волонтер call-центра Инга Картвелишвили.Волонтеры на приеме обращений — студенты, деятели искусства и культуры, те, кого знают и уважают. Те, кто и сам активным образом участвовал в избирательной кампании Путина. В центре внимания — новое качество жизни, безопасность, здоровье. Злободневный и непростой вопрос об увеличении пенсионного возраста принимает народный артист и художественный руководитель Государственного театра наций — Евгений Миронов.- Меня интересует вопрос об увеличении пенсионного возраста..."Это очень важный вопрос, — отмечает народный артист России Евгений Миронов. – Но проблемные вопросы все схожие, на самом деле. По каким-то вопросам: ЖКХ и тому подобное. Как их структуризовать – это вопрос – и направлять в соответствующие органы".Главный ориентир — Россия для людей. Еще одна отличительная черта этого года — люди звонят с предложениями. Таких звонков очень много. Невооруженным глазом видно, что положительных сообщений больше.