Авария произошла в воскресенье, 27 мая

Авария произошла в воскресенье, 27 маяНа объездной дороге трассы Муром - Касимов - Нижний Новгород столкулись две легковушки. В результате ДТП пострадали несколько человек. Сейчас информация уточняется.Авария произошла в воскресенье, 27 мая. В районе деревни Чаадаево водитель автомобиля «Лада Приора» в лоб столкнулся с двигающейся навстречу машиной. На место происшествия прибыли спасатели, экипаж ГИБДД и врачи скорой помощи.По данному факту правоохранители проводят проверку.