Не обошлось в выходные и без трагедий на воде. Первый случай произошёл в Селивановском районе, в Красной Горбатке, на реке Колпь. На берегу водоёма отдыхала компания, в которой находилась и 41-летняя женщина. В какой-то момент она решила прогуляться по берегу.

Не обошлось в выходные и без трагедий на воде. Первый случай произошёл в Селивановском районе, в Красной Горбатке, на реке Колпь. На берегу водоёма отдыхала компания, в которой находилась и 41-летняя женщина. В какой-то момент она решила прогуляться по берегу.Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального МЧС: "По какой-то причине она упала в реку, прямо с берега, не купалась. Просто, она могла оступиться. Мог быть приступ сердечный. Второй случай произошёл в посёлке имени Воровского, в пруду около стекольного завода. Молодой человек пришёл из армии и в состоянии алкогольного опьянения снял рубашку, в кроссовках поплыл. Зачем поплыл, куда поплыл – непонятно".В настоящий момент причины и обстоятельства этих смертей уточняются: работают следственные органы, проводится судмедэкспертиза.Официально купальный сезон в регионе открывается лишь с 1 июня. Водоёмов, где разрешено плавать около 60. Во Владимире это река Содышка, Клязьма, Семязино и озеро Глубокое. К слову в прошлом году в области утонуло 27 человек.