Сотрудники 2-го Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве поздравили выпускников и руководителей учебного заведения...

Сотрудники 2-го Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве по традиции посетили ГКОУ Кадетская школа-интернат № 5 «Преображенский кадетский корпус» по случаю праздника, посвященного последнему звонку.Перед главным учебным корпусом прошла праздничная линейка, где руководители учебного заведения и гости выступили с напутственными речами.Временно исполняющий обязанности заместителя командира полка подполковник полиции Сергей Коротков и старший специалист группы морально-психологического обеспечения отделения по работе с личным составом майор полиции Елена Беркс поздравили руководство школы и всех выпускников с таким знаменательным днем и вручили памятные подарки.На празднике кадеты танцевали вальс и полонез, прошла церемония прощания со знаменем, а в конце мероприятия выпускники прошли торжественным маршем.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве