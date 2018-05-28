Злоумышленник похитил автомобиль марки «Мерседес», припаркованный в одном из дворов на Липецкой улице. Ущерб составил свыше 800 тысяч рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали 33-летнего приезжего, подозреваемого в краже автомобиля.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже автомобиля. Как рассказала потерпевшая, неизвестный похитил ее автомобиль марки «Мерседес», припаркованный у одного из домов на Липецкой улице. Ущерб составил 830 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий, находящийся в столице без определенного места жительства.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного транспортного средства.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22