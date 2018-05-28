После реставрации картина Ильи Репина Иван Грозный и его сын Иван будет экспонироваться в залах Третьяковки в специальном бронированном стеклянном кейсе.

После реставрации картина Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" будет экспонироваться в залах Третьяковки в специальном бронированном стеклянном кейсе, передает "Интерфакс".Как рассказала директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, руководство Сбербанка выразило готовность поддержать реставрацию и обеспечение безопасности картины по завершению длительной реставрации в залах Третьяковской галереи в специальном бронированном стеклянном кейсе.Ранее сообщалось, что в субботу полиция задержала мужчину, повредившего картину в Третьяковской галерее. Злоумышленник разбил стекло ограждения картины металлическим столбиком и повредил полотно.Ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тысяч рублей.