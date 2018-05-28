До очередных выборов президента Украины осталось меньше года. Украинский лидер Петр Порошенко, очевидно, надеется переизбраться на второй срок. Однако рейтинги главы Незалежной слишком низкие, и воплотить в жизнь его планы не помогут даже манипуляции, затеянные его политтехнологами. Об этом заявил украинский юрист Андрей Портнов.

До очередных выборов президента Украины осталось меньшегода. Украинский лидер Петр Порошенко, очевидно, надеется переизбраться навторой срок. Однако рейтинги главы Незалежной слишком низкие, и воплотить вжизнь его планы не помогут даже манипуляции, затеянные его политтехнологами. Обэтом заявил украинский юрист Андрей Портнов.В своем блоге он заявил, что близкие к Порошенко политологиначали распространять сигнал, что он может предложить изменения в Конституцию.В соответствии с ними, глава государства передает большую часть своихполномочий парламенту.По словам Портнова, за семь месяцев, оставшихся до началапредвыборной кампании, подобные манипуляции Порошенко уже не помогут. Онотметил, что такую реформу будет реализовывать уже другой лидер."А этому президенту уже не надо придумывать схемы сохранения власти.Сейчас ему пора готовиться только к дембелю и тюрьме", – подытожил юрист.Напомним, положение украинского лидера резко осложнилось,когда его делами заинтересовалась финансовая разведка США. Как отметилжурналист Александр Дубинский в эфире одного из украинских телеканалов,американские власти проверяют Порошенко, чей бизнес связан в том числе сРоссией.Дубинский заявил, что располагает информацией о том, что доконца этого года Соединенные Штаты составят санкционный список с участиемукраинского лидера и его окружения. В перечне могут оказаться фигурантыкоррупционных сделок, которые попали в поле зрения американской финансовойразведки.Разговоры о коррупции Порошенко ходят на Западе уже давно. Кпримеру, немецкое издание Deutschlandfunk, ссылаясь на данные харьковскихактивистов, писало о схемах президента, с помощью которых он зарабатываетогромные суммы на войне в Донбассе.Так, один из последних скандалов был связан с перепродажейгорюче-смазочных материалов, которое велось, предположительно, по линииукраинского минобороны. Окружение украинского лидера названо непосредственнымвыгодополучателем от подобных серых схем.