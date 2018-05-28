До очередных выборов президента Украины осталось меньше
года. Украинский лидер Петр Порошенко, очевидно, надеется переизбраться на
второй срок. Однако рейтинги главы Незалежной слишком низкие, и воплотить в
жизнь его планы не помогут даже манипуляции, затеянные его политтехнологами. Об
этом заявил украинский юрист Андрей Портнов.
До очередных выборов президента Украины осталось меньше
года. Украинский лидер Петр Порошенко, очевидно, надеется переизбраться на
второй срок. Однако рейтинги главы Незалежной слишком низкие, и воплотить в
жизнь его планы не помогут даже манипуляции, затеянные его политтехнологами. Об
этом заявил украинский юрист Андрей Портнов.
В своем блоге он заявил, что близкие к Порошенко политологи
начали распространять сигнал, что он может предложить изменения в Конституцию.
В соответствии с ними, глава государства передает большую часть своих
полномочий парламенту.
По словам Портнова, за семь месяцев, оставшихся до начала
предвыборной кампании, подобные манипуляции Порошенко уже не помогут. Он
отметил, что такую реформу будет реализовывать уже другой лидер.
"А этому президенту уже не надо придумывать схемы сохранения власти.
Сейчас ему пора готовиться только к дембелю и тюрьме", – подытожил юрист.
Напомним, положение украинского лидера резко осложнилось,
когда его делами заинтересовалась финансовая разведка США. Как отметил
журналист Александр Дубинский в эфире одного из украинских телеканалов,
американские власти проверяют Порошенко, чей бизнес связан в том числе с
Россией.
Дубинский заявил, что располагает информацией о том, что до
конца этого года Соединенные Штаты составят санкционный список с участием
украинского лидера и его окружения. В перечне могут оказаться фигуранты
коррупционных сделок, которые попали в поле зрения американской финансовой
разведки.
Разговоры о коррупции Порошенко ходят на Западе уже давно. К
примеру, немецкое издание Deutschlandfunk, ссылаясь на данные харьковских
активистов, писало о схемах президента, с помощью которых он зарабатывает
огромные суммы на войне в Донбассе.
Так, один из последних скандалов был связан с перепродажей
горюче-смазочных материалов, которое велось, предположительно, по линии
украинского минобороны. Окружение украинского лидера названо непосредственным
выгодополучателем от подобных серых схем.