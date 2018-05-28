Президент Украины Петр Порошенко похвастался полученными от
США ракетными противотанковыми комплексами Джавелин (Javelin).
Лидер Незалежной раздухарился и пригрозил использовать их в Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко похвастался полученными от
США ракетными противотанковыми комплексами "Джавелин" (Javelin).
Лидер Незалежной раздухарился и пригрозил использовать их в Донбассе.
Порошенко рассказал своим читателям на Facebook о
преимуществах ракетных комплексов. По его словам, "Джавелин"
действует по принципу "выстрелил и забыл".
Украинский лидер отметил, что оператору комплекса нет
необходимости контролировать полет ракеты и корректировать ее траекторию в
случае необходимости. "Он оставляет позицию непосредственно после пуска",
– написал он. Не обошлось и без угроз. Порошенко заявил, что Киев использует
противотанковые комплексы в случае масштабного наступления на позиции
украинской армии в Донбассе.
Киев давно добивался поставок "Джавелинов"
украинской армии. От администрации бывшего президента США Барака Обамы добиться
этого не удалось. А вот нынешний глава Белого дома, несмотря на все уговоры и
предупреждения, оказался в этом вопросе куда как решительнее своего
предшественника.
О прибытии американских ракетных комплексов на Украину стало
известно в конце апреля. 22 мая ВСУ впервые испытали "Джавелины".
Порошенко заявил, что благодаря новому оружию возможности вооруженных сил
Незалежной серьезно возросли. "Джавелины" он назвал "эффективным
оружием в случае наступления России".
Вероятно, стоит ожидать новых поставок оружия из США на
Украину. Как заявил спецпредставитель американского госдепа Курт Волкер,
Вашингтон не ограничится поставкой противотанковых ракет. "Речь идет о гораздо
большем", – сказал дипломат. Что конкретно имеется в виду он уточнять не
стал.
Эксперты увязывают поставки "Джавелинов" с
принятием Киевом закона о реинтеграции Донбасса, который наделяет расширенными
полномочиями главу государства, в том числе право вводить на территории страны
военное положение и начинать вооруженные действия без санкции парламента. Таким
образом, отмечают аналитики, Трамп дает понять, что США по-прежнему
поддерживают Украину.