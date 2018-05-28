Президент Украины Петр Порошенко похвастался полученными от США ракетными противотанковыми комплексами Джавелин (Javelin). Лидер Незалежной раздухарился и пригрозил использовать их в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко похвастался полученными отСША ракетными противотанковыми комплексами "Джавелин" (Javelin).Лидер Незалежной раздухарился и пригрозил использовать их в Донбассе.Порошенко рассказал своим читателям на Facebook опреимуществах ракетных комплексов. По его словам, "Джавелин"действует по принципу "выстрелил и забыл".Украинский лидер отметил, что оператору комплекса нетнеобходимости контролировать полет ракеты и корректировать ее траекторию вслучае необходимости. "Он оставляет позицию непосредственно после пуска",– написал он. Не обошлось и без угроз. Порошенко заявил, что Киев используетпротивотанковые комплексы в случае масштабного наступления на позицииукраинской армии в Донбассе.Киев давно добивался поставок "Джавелинов"украинской армии. От администрации бывшего президента США Барака Обамы добитьсяэтого не удалось. А вот нынешний глава Белого дома, несмотря на все уговоры ипредупреждения, оказался в этом вопросе куда как решительнее своегопредшественника.О прибытии американских ракетных комплексов на Украину сталоизвестно в конце апреля. 22 мая ВСУ впервые испытали "Джавелины".Порошенко заявил, что благодаря новому оружию возможности вооруженных силНезалежной серьезно возросли. "Джавелины" он назвал "эффективныморужием в случае наступления России".Вероятно, стоит ожидать новых поставок оружия из США наУкраину. Как заявил спецпредставитель американского госдепа Курт Волкер,Вашингтон не ограничится поставкой противотанковых ракет. "Речь идет о гораздобольшем", – сказал дипломат. Что конкретно имеется в виду он уточнять нестал.Эксперты увязывают поставки "Джавелинов" спринятием Киевом закона о реинтеграции Донбасса, который наделяет расширеннымиполномочиями главу государства, в том числе право вводить на территории странывоенное положение и начинать вооруженные действия без санкции парламента. Такимобразом, отмечают аналитики, Трамп дает понять, что США по-прежнемуподдерживают Украину.