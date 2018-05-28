Наступил
ягод и фруктов, а значит пришло время полезных десертов. Dni.Ru
советуют приготовить торт без
выпечки и сахара со всеми ягодами и фруктами, которые вы любите. Быстрый,
легкий и очень вкусный, он готовится всего за 20-30 минут.
Наступил
ягод и фруктов, а значит пришло время полезных десертов. Dni.Ru
советуют приготовить торт без
выпечки и сахара со всеми ягодами и фруктами, которые вы любите. Быстрый,
легкий и очень вкусный, он готовится всего за 20-30 минут.
Вам
понадобится: 2 горсти сырого миндаля, 2 горсти обжаренного кешью, 30 фиников, 3
баночки греческого йогурта, свежие ягоды и фрукты по вкусу (клубника, малина,
ежевика, голубика, киви). Можете смело экспериментировать и использовать сезонные продукты по своему вкусу.
Способ
приготовления:
Для
основы небольшого торта измельчаем в блендере две горсти сырого миндаля и две
горсти кешью. Добавляем 30 фиников без косточек и перемешиваем в блендере.
Готовую
смесь выкладываем на пергамент в форму. Плотно разравниваем. Сверху смазываем
греческим йогуртом и выкладываем фрукты и ягоды по вкусу. Убираем в холодильник
на 30 минут.
Получается
вкусный десерт без ложки сахара, сочный за счет йогурта и фруктов. То что надо
летом!