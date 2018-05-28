Наступил ягод и фруктов, а значит пришло время полезных десертов. Dni.Ru советуют приготовить торт без выпечки и сахара со всеми ягодами и фруктами, которые вы любите. Быстрый, легкий и очень вкусный, он готовится всего за 20-30 минут.

Наступилягод и фруктов, а значит пришло время полезных десертов. Dni.Ruсоветуют приготовить торт безвыпечки и сахара со всеми ягодами и фруктами, которые вы любите. Быстрый,легкий и очень вкусный, он готовится всего за 20-30 минут.Вампонадобится: 2 горсти сырого миндаля, 2 горсти обжаренного кешью, 30 фиников, 3баночки греческого йогурта, свежие ягоды и фрукты по вкусу (клубника, малина,ежевика, голубика, киви). Можете смело экспериментировать и использовать сезонные продукты по своему вкусу.Способприготовления:Дляосновы небольшого торта измельчаем в блендере две горсти сырого миндаля и двегорсти кешью. Добавляем 30 фиников без косточек и перемешиваем в блендере.Готовуюсмесь выкладываем на пергамент в форму. Плотно разравниваем. Сверху смазываемгреческим йогуртом и выкладываем фрукты и ягоды по вкусу. Убираем в холодильникна 30 минут.Получаетсявкусный десерт без ложки сахара, сочный за счет йогурта и фруктов. То что надолетом!