В Петербурге были преданы земле останки лётчика, геройски погибшего в самые страшные первые месяцы Великой Отечественной. Его МиГ, сбитый врагом в ленинградском небе — спустя много десятилетий после окончания войны обнаружили бойцы поисковых отрядов.

В Петербурге были преданы земле останки лётчика, геройски погибшего в самые страшные первые месяцы Великой Отечественной. Его МиГ, сбитый врагом в ленинградском небе — спустя много десятилетий после окончания войны обнаружили бойцы поисковых отрядов.Он вернулся с войны спустя 73 года после победы. Старший лейтенант Бухтеев Василий Петрович, гроза фашистов, защитник ленинградского неба предан земле. Его похоронили там же, где и нашли меньше месяца назад.Во время строительных работ нашлись обломки самолета. Советский МиГ-3. Нерасстрелянные пулеметные ленты, сам пулемет, двигатель и мельчайшие осколки фюзеляжа. Глинистая почва помогла сохранить не только разбившийся самолет. В кабине поисковики обнаружили тело летчика."Место его падения не было зафиксировано сухопутными войсками, потому что 14 сентября тут не было линии фронта, был ближайший тыл. Здесь были огороды деревни Большое Кузьмино, северной ее части. Вот, в авиационных документах место падения указано очень расплывчато — Лигово-Пулково, 18 километров соответственно", — рассказал Александр Скробач, член поискового объединения "Святой Георгий", член Русского географического общества.Бои здесь были страшные. 14 сентября Бухтеев в составе группы вылетел на задание. 5 самолетов противника были уничтожены в ходе боя. Бухтеева смертельно ранили. Погиб настоящий ас. На МиГах в 1941-м летали только самые искусные летчики."Наверное, защищал командира, разные ситуации могли быть", — предположил Павле Молчанов, заместитель командующего 6-й армией.Василия Петровича уже и не ждали. Ходили слухи, что в семидесятые из Финского залива был поднят его самолет, но без летчика внутри.А он появился. Неожиданно, как все делал и в жизни. Резкий, горячий, рисковый, смешливый и добрый. Гонял на мотоцикле, в свободное время, рыбачил.Это небо и сейчас в полосах от пролетевших самолетов. Но мирных. Погибший на Пулковских высотах летчик похоронен совсем недалеко от аэропорта.Здесь выросли жилые кварталы. Пока просто безымянный микрорайон. Теперь понятно, улица, образовавшаяся между домами, будет названа именем героя, защитника Ленинграда, Бухтеева Василия Петровича.