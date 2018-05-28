В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир Большого шлема. Российская теннисистка Дарья Касаткина второй из россиянок смогла пробиться во второй круг соревнований в одиночном разряде.

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир "Большого шлема". Российская теннисистка Дарья Касаткина второй из россиянок смогла пробиться во второй круг соревнований в одиночном разряде.В первом раунде турнира Касаткина, имеющая 14-й номер посева, встречалась с эстонкой Кайей Канепи. Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки. Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей противостояния между Татьяной Марией из Германии и Кирстен Флипкенс из Бельгии. Ранее стадию первого круга преодолела Екатерина Макарова.