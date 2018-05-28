На парижских кортах продолжается второй в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции по теннису. Серб Новак Джокович, посеянный на турнире под 20-м номером, вышел во второй круг.

На парижских кортах продолжается второй в сезоне турнир "Большого шлема" — Открытый чемпионат Франции по теннису. Серб Новак Джокович, посеянный на турнире под 20-м номером, вышел во второй круг.В матче первого круга Джокович обыграл бразильца Рожерио Дутру Силву. Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:4​​​ в пользу серба, которым в следующем раунде сыграет с победителем встречи двух испанцев Хауме Антони Муньяр Клара и Давида Феррера.В другой встрече первого круга случилась сенсация. Финалист прошлогоднего турнира швейцарец Станислас Вавринка (23-я ракетка турнира) в пяти сетах уступил испанцу Гильермо Гарсия-Лопесу. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу испанца.