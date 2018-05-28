Российская теннисистка Елена Веснина неудачно выступила на Открытом чемпионате Франции, который в эти дни проходит в Париже, уступив в первом же раунде американской спортсменке Бернарде Пере.

Российская теннисистка Елена Веснина неудачно выступила на Открытом чемпионате Франции, который в эти дни проходит в Париже, уступив в первом же раунде американской спортсменке Бернарде Пере.Для победы над россиянкой представительнице США хватило двух партий, в которых она была сильнее со счетом 3:6, 2:6. В следующем раунде Пера встретится с Дарьей Гавриловой из Австралии или румынкой Сораной Кырстя. Потенциальные соперницы американки сыграют между собой на турнире чуть позже.