На Открытом очередного дня основных состязаний. Россиянин Карен Хачанов первым из нашей диаспоры вышел на корт и сумел в трех партиях решить вопрос выхода во второй круг.

На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире "Большого шлема", стартовали матчи очередного дня основных состязаний. Россиянин Карен Хачанов первым из нашей диаспоры вышел на корт и сумел в трех партиях решить вопрос выхода во второй круг.Хачанов встречался с не слишком известным австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером и числился фаворитом. И только в первой партии его соперник сумел оказать россиянину сопротивление: наш теннисист выиграл со счетом 7:6 (7:0). Вторая и третья партии сложились для Хачанова куда проще – 6:4, 6:3.