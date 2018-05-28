Россия и Иордания решили продолжать сотрудничество в сфере создания реакторов малой мощности. Таким образом, стороны продолжают многолетнее взаимодействие в атомной энергетике. Иорданская комиссия по атомной энергии и дочка российской госкорпорации Русатом Оверсиз подписали соглашение о продолжении взаимодействия в сфере сооружения в Иордании малого модульного реактора (ММР), разработанного российской стороной.

Россия и Иордания решили продолжать сотрудничество в сфере создания реакторов малой мощности. Таким образом, стороны продолжают многолетнее взаимодействие в атомной энергетике. Иорданская комиссия по атомной энергии и "дочка" российской госкорпорации "Русатом Оверсиз" подписали соглашение о продолжении взаимодействия в сфере сооружения в Иордании малого модульного реактора (ММР), разработанного российской стороной.Свои подписи под соглашением с иорданской стороны поставилглава комиссии по атомной энергии Халед Тукан, с российской стороны – президент"Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов. В документе предусмотрено проведениетехнико-экономического обоснования проекта.Подписанное соглашение позволит участникам проекта получитьвыгоду от сотрудничества в области ММР. Кроме того, они смогут оценитьцелесообразность и потенциал применения малого модульного реактора в Иордании,что обусловлено меняющейся ситуацией на энергетическом рынке этого государства.По словам главы Халеда Тукана, сотрудничество с "Росатомом" имеетуже многолетнюю историю и останавляиваться на достигнутом стороны не намерены. "Наданный момент сооружение АЭС малой мощности представляется актуальным, -отметил он. – Поэтому мы решили сосредоточиться именно на этом проекте".Президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов, в свою очередь,отметил клиентоориентированность возглавляемой им компании. По его словам, вместес иорданскими партнерами было решено сосредоточить усилия на развитии малойэнергетики на базе инновационных решений от "Росатома". "Сегодня реакторныетехнологии малой мощности относятся к одному из наиболее приоритетныхнаправлений развития мировой энергетики", – подчеркнул он.Напомним, Россия владеет признанной во всем мире широкойэкспертизой в области ММР. В следующем году "Росатом" намерен запустить вэксплуатацию плавучую АЭС "Академик Ломоносов". Она должна стать уникальным референтным проектом подобного типа.Российская госкорпорация также развивает и продвигает проектыотечественного малого модульного реактора в наземном исполнении. Одно из ихпреимуществ – возможность многоцелевого использования. Так, ММР можно применятьдля опреснения и получения тепла. А Иордания, например, рассчитывает на то, чтоимеющиеся технологии помогут стране снизить зависимость импортных поставщиков энергоресурсов.Москва и Амман в то же время продолжают сотрудничество в вопросахподготовки кадров, которые помогут реализации ядерной программы Иордании. Внастоящее время сотня иорданских студентов учатся в российских вузах и участвуютв разнообразных образовательных программах.