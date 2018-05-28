Россия и Иордания решили продолжать сотрудничество в сфере создания реакторов малой мощности. Таким образом, стороны продолжают многолетнее взаимодействие в атомной энергетике. Иорданская комиссия по атомной энергии и дочка российской госкорпорации Русатом Оверсиз подписали соглашение о продолжении взаимодействия в сфере сооружения в Иордании малого модульного реактора (ММР), разработанного российской стороной.
Россия и Иордания решили продолжать сотрудничество в сфере создания реакторов малой мощности. Таким образом, стороны продолжают многолетнее взаимодействие в атомной энергетике. Иорданская комиссия по атомной энергии и "дочка" российской госкорпорации "Русатом Оверсиз" подписали соглашение о продолжении взаимодействия в сфере сооружения в Иордании малого модульного реактора (ММР), разработанного российской стороной.
Свои подписи под соглашением с иорданской стороны поставил
глава комиссии по атомной энергии Халед Тукан, с российской стороны – президент
"Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов. В документе предусмотрено проведение
технико-экономического обоснования проекта.
Подписанное соглашение позволит участникам проекта получить
выгоду от сотрудничества в области ММР. Кроме того, они смогут оценить
целесообразность и потенциал применения малого модульного реактора в Иордании,
что обусловлено меняющейся ситуацией на энергетическом рынке этого государства.
По словам главы Халеда Тукана, сотрудничество с "Росатомом" имеет
уже многолетнюю историю и останавляиваться на достигнутом стороны не намерены. "На
данный момент сооружение АЭС малой мощности представляется актуальным, -
отметил он. – Поэтому мы решили сосредоточиться именно на этом проекте".
Президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов, в свою очередь,
отметил клиентоориентированность возглавляемой им компании. По его словам, вместе
с иорданскими партнерами было решено сосредоточить усилия на развитии малой
энергетики на базе инновационных решений от "Росатома". "Сегодня реакторные
технологии малой мощности относятся к одному из наиболее приоритетных
направлений развития мировой энергетики", – подчеркнул он.
Напомним, Россия владеет признанной во всем мире широкой
экспертизой в области ММР. В следующем году "Росатом" намерен запустить в
эксплуатацию плавучую АЭС "Академик Ломоносов". Она должна стать уникальным референтным проектом подобного типа.
Российская госкорпорация также развивает и продвигает проекты
отечественного малого модульного реактора в наземном исполнении. Одно из их
преимуществ – возможность многоцелевого использования. Так, ММР можно применять
для опреснения и получения тепла. А Иордания, например, рассчитывает на то, что
имеющиеся технологии помогут стране снизить зависимость импортных поставщиков энергоресурсов.
Москва и Амман в то же время продолжают сотрудничество в вопросах
подготовки кадров, которые помогут реализации ядерной программы Иордании. В
настоящее время сотня иорданских студентов учатся в российских вузах и участвуют
в разнообразных образовательных программах.