Роскомнадзор направил в Apple письмо с требованием удалить из российского сегмента App Store приложение Telegram. Помимо этого, ведомство потребовало от американской компании немедленно прекратить рассылку сервисных push-уведомлений, которые в автоматическом режиме обновляют настройки прокси для обхода блокировок.

Роскомнадзор направил в Apple письмо с требованием удалить из российского сегмента App Store приложение Telegram. Помимо этого, ведомство потребовало от американской компании немедленно прекратить рассылку сервисных push-уведомлений, которые в автоматическом режиме обновляют настройки прокси для обхода блокировок."Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов", — сказано в письме. Какие именно меры могут быть приняты в отношении App Store, в пресс-службе РКН не уточнили.Уведомления в App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram Роскомнадзор направил еще 17 апреля. Тем не менее, в обоих магазинах программа пока остается доступной.Вероятность, что Apple и Google будут вынуждены исполнить эти требования, весьма высока. В России такой прецедент уже был: в январе прошлого года из российских App Store и Google Play было убрано приложение соцсети LinkedIn. Представители поисковика тогда заявили, что соблюдают местные законы, а в Apple от комментариев отказались.Надзорное ведомство уже больше месяца пытается заблокировать работу Telegram в России. Напомним, что российские интернет-провайдеры и сотовые операторы начали ограничивать доступ к ресурсам Telegram 16 апреля в соответствии с решением суда. Суд постановил, что сервис, созданный командой Дурова, нарушил российские законы, не предоставив по требованию ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей.∎Роскомнадзор уже месяц убеждает Apple и Google "сдать" Telegram читайте такжеПомимо ресурсов самого мессенджера, Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Их инфраструктурой Telegram пользуется для обхода блокировок. Это нарушило работу многих других сайтов и интернет-магазинов. В середине мая РКН разблокировал несколько подсетей "с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов".