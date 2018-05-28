Роскомнадзор предъявил претензии к Apple. Надзорное ведомство требует, чтобы онлайн-магазин компании AppStore прекратил распространение на территории России приложения Telegram Messenger, а также прекратил рассылку его сервисных пуш-уведомлений российским пользователям.

Роскомнадзор предъявил претензии к Apple. Надзорное ведомство требует, чтобы онлайн-магазин компании AppStore прекратил распространение на территории России приложения Telegram Messenger, а также прекратил рассылку его сервисных пуш-уведомлений российским пользователям.При этом Роскомнадзор потребовал Apple в кратчайшие сроки проинформировать ведомство о действиях по блокировке приложения Telegram, сообщает "Интерфакс". 13 апреля решение о блокировке Telegram принял Таганский суд Москвы за то, что сервис не представил ФСБ ключи для шифрования сообщений. С 16 апреля, несмотря на обжалование решения суда в Мосгорсуде, Роскомнадзор начал блокировку Telegram. Все это время глава Роскомнадзора Александр Жаров убеждает Apple и Google "сдать" Telegram.Несмотря на это, хоть и со сбоями, Telegram продолжает работать в России. От блокировки ip-адресов, между тем, пострадали добросовестные пользователи Сети. Опрос общественного мнения провел ФОМ: 45% россиян высказались против блокировки мессенджера.