Налог на добавленную стоимость могут повысить с 18 до 20%.
Таким образом правительство пытается найти недостающие 8 миллиардов рублей на
выполнение майского указа президента.
Налог на добавленную стоимость могут повысить с 18 до 20%.
Таким образом правительство пытается найти недостающие 8 миллиардов рублей на
выполнение майского указа президента.
Поиски источников финансирования майского указа президента
России – главная задача кабмина на сегодня. Как считают в правительстве, помочь
в этом, наряду с повышением пенсионного возраста, может повышение ставки НДС.
Это даст бюджету за шесть лет около 2 триллионов рублей, пишут "Ведомости"
со ссылкой на федеральных чиновников.
Предполагают также, что речь может пойти и об отмене
льготной ставки НДС в 10%. Она действует для социально значимых и детских
товаров, лекарств, продуктов питания. Однако первый вице-премьер Антон Силуанов
на днях заявил, что Минфин против дополнительного налогообложения детского
питания. Он говорил и о том, что в ближайшие шесть лет правительство не будет
менять налоги. Правда, оговорился, что возможна "определенная настройка".
Владимир Путин подписал указ об основных приоритетах на
ближайшие шесть лет 7 мая. В соответствии с ним, правительство должно
разработать меры по ускорению роста экономики до темпов выше среднемировых,
увеличению производительности труда и увеличению продолжительности жизни до 78
лет. На выполнение указа потребуется 25 триллионов рублей, 8 триллионов из них
правительству предстоит найти, пишет РБК.
Что касается повышения НДС, то его ранее предлагал Минфин. В
ведомстве считали, что одновременное увеличение ставки налога и снижение
страховых взносов до 22% принесет бюджету дополнительные 500 миллиардов рублей.
Позже от этой идеи отказались.
Эксперты считают, что возврат НДС к ставке 20%, по которой
налог взимался до 2004 года – менее болезненное решение, чем ранее предложенные
повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или введение налога с продаж. Эти
варианты также ранее обсуждались кабмином.