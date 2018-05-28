Налог на добавленную стоимость могут повысить с 18 до 20%. Таким образом правительство пытается найти недостающие 8 миллиардов рублей на выполнение майского указа президента.

Налог на добавленную стоимость могут повысить с 18 до 20%.Таким образом правительство пытается найти недостающие 8 миллиардов рублей навыполнение майского указа президента.Поиски источников финансирования майского указа президентаРоссии – главная задача кабмина на сегодня. Как считают в правительстве, помочьв этом, наряду с повышением пенсионного возраста, может повышение ставки НДС.Это даст бюджету за шесть лет около 2 триллионов рублей, пишут "Ведомости"со ссылкой на федеральных чиновников.Предполагают также, что речь может пойти и об отменельготной ставки НДС в 10%. Она действует для социально значимых и детскихтоваров, лекарств, продуктов питания. Однако первый вице-премьер Антон Силуановна днях заявил, что Минфин против дополнительного налогообложения детскогопитания. Он говорил и о том, что в ближайшие шесть лет правительство не будетменять налоги. Правда, оговорился, что возможна "определенная настройка".Владимир Путин подписал указ об основных приоритетах наближайшие шесть лет 7 мая. В соответствии с ним, правительство должноразработать меры по ускорению роста экономики до темпов выше среднемировых,увеличению производительности труда и увеличению продолжительности жизни до 78лет. На выполнение указа потребуется 25 триллионов рублей, 8 триллионов из нихправительству предстоит найти, пишет РБК.Что касается повышения НДС, то его ранее предлагал Минфин. Введомстве считали, что одновременное увеличение ставки налога и снижениестраховых взносов до 22% принесет бюджету дополнительные 500 миллиардов рублей.Позже от этой идеи отказались.Эксперты считают, что возврат НДС к ставке 20%, по которойналог взимался до 2004 года – менее болезненное решение, чем ранее предложенныеповышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или введение налога с продаж. Этиварианты также ранее обсуждались кабмином.