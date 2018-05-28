Следующая неделя покажется россиянам бесконечной: работать
предстоит шесть дней подряд. Напоминание порадовал граждан Роструд.
Следующая неделя покажется россиянам бесконечной: работать
предстоит шесть дней подряд. Напоминание порадовал граждан Роструд.
Трудовая неделя, которая начинается 4 июня, окончится для
россиян только 9 числа. Суббота для граждан станет обычным рабочим днем.
Информация россиян, возможно, не особо вдохновляет: они еще
не отошли от предыдущей длинной недели. Напомним, с 23 по 28 апреля также
пришлось трудиться на один день дольше – субботний выходной перенесли на
понедельник, 30-е число.
Но не стоит раньше времени расстраиваться – отдых ведь тоже
продлят. "Россияне будут отдыхать три дня подряд – с воскресенья, 10 июня
по 12 июня (День России), который в текущем году приходится на вторник", -
приводит сообщение Роструда "Мир 24".
День России считается одним из самых молодых государственных
праздников. Он берет начало с 1990 года, когда была подписана Декларация о
независимости страны. Трехдневные выходные отметятся праздничными мероприятиями
во всех российских городам. Москвичей ждут концерты, бесплатные экскурсии,
фестивали и традиционный фейерверк на Красной площади.
К сожалению, подпортить праздники может погода. По данным
синоптиков, 30 мая днем столбики термометров могут показать до плюс 29 градусов.
Однако к следующей неделе жара спадет и в Москву придет очень холодный воздух. Уже
1 июня температура будет достигать всего плюс 12 градусов. Далее метеорологи
прогнозируют потепление – но с частыми дождями.