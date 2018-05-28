Следующая неделя покажется россиянам бесконечной: работать предстоит шесть дней подряд. Напоминание порадовал граждан Роструд.

Следующая неделя покажется россиянам бесконечной: работатьпредстоит шесть дней подряд. Напоминание порадовал граждан Роструд.Трудовая неделя, которая начинается 4 июня, окончится дляроссиян только 9 числа. Суббота для граждан станет обычным рабочим днем.Информация россиян, возможно, не особо вдохновляет: они ещене отошли от предыдущей длинной недели. Напомним, с 23 по 28 апреля такжепришлось трудиться на один день дольше – субботний выходной перенесли напонедельник, 30-е число.Но не стоит раньше времени расстраиваться – отдых ведь тожепродлят. "Россияне будут отдыхать три дня подряд – с воскресенья, 10 июняпо 12 июня (День России), который в текущем году приходится на вторник", -приводит сообщение Роструда "Мир 24".День России считается одним из самых молодых государственныхпраздников. Он берет начало с 1990 года, когда была подписана Декларация онезависимости страны. Трехдневные выходные отметятся праздничными мероприятиямиво всех российских городам. Москвичей ждут концерты, бесплатные экскурсии,фестивали и традиционный фейерверк на Красной площади.К сожалению, подпортить праздники может погода. По даннымсиноптиков, 30 мая днем столбики термометров могут показать до плюс 29 градусов.Однако к следующей неделе жара спадет и в Москву придет очень холодный воздух. Уже1 июня температура будет достигать всего плюс 12 градусов. Далее метеорологипрогнозируют потепление – но с частыми дождями.