«Ростелеком» поддержал первый городской конкурс «Школьный блогер». Компания организовала прямую видеотрансляцию награждения на YouTube и предоставила призы. Участие в проекте приняли 160 юных ..

«Ростелеком» поддержал первый городской конкурс «Школьный блогер». Компания организовала прямую видеотрансляцию награждения на YouTube и предоставила призы. Участие в проекте приняли 160 юных блогеров из 35 школ Владимира. Победителем стала Анастасия Спелова, ученица 10 класса школы №24. Жюри, в которое вошли представители «Ростелекома», отметило её подробные рассказы о важных событиях как школы, так и Владимирской области в целом.Конкурс «Школьный блогер» организован Управлением образования города Владимира для учащихся 8-11 классов. В течение 2017-18 учебного года участники освещали школьную жизнь на странице «Школьный блогер 33»в социальной сети «ВКонтакте». При выборе победителя основными критериями оценки стали актуальность и качество материалов, частота их выхода и оформление.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В образовательный процесс все глубже проникаютинтернет-технологии. С одной стороны, они стимулируют интерес молодежи к обучению.С другой – позволяют делать школьную жизнь более открытой. Юныеблогерывостребованы, поскольку представляют детальную картину жизни школы. Например, у победительницы сегодняшнего конкурсаболее тысячи подписчиков. На примере Насти и её аудитории, мы видим, что дети всё больше времени проводят в сети. Поэтому совместно с «Лабораторией Касперского» мы разработали систему защиты детей от вредного, опасного контента».Родителям, которые беспокоятся о безопасности детей, компания предлагает сервисKasperskySafeKids. Он обеспечивает контроль времени пребывания в интернете, позволяет ограничить или полностью закрыть доступ к любым страницам, и даже определять местонахождение детей. KasperskySafeKids можно установить на всех устройствах, с которых ребёнок может выйти в Интернет.