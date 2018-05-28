Во Владимире

Во Владимире25 мая более 1500 выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений Владимира приняли участие в общегородском «Последнем звонке».Провайдер цифровых услуг и решенийтрадиционно выступил IT-партнёром праздника.Специалисты «Ростелекома» организовали видеотрансляцию шествия выпускников на городском портале Управления образования и обеспечили сплошное покрытие сетью Wi-Fi всей территории центральной площади.Установленное оборудование позволяло минимизировать помехи от других устройств и поддерживать устойчивый сигнал на скорости до 100 Мбит/с.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Восьмой год «Ростелеком» выступает партнёром общегородского «Последнего звонка». Покрыв всю Соборную площадь бесшовным Wi-Fi, мы подарили выпускникам возможность делиться фотографиями, публиковать видео и вести онлайн-репортаж в социальных сетях этого важного для них события.Также прямая трансляция велась на городском сайте Управления образования. Отдельным подарком от нас стала тематическая фотозона на Соборной площади, чтобы этот удивительный день остался в сердцах ребят надолго».Беспроводной доступ в интернет – не только отличное дополнение массовых мероприятий, но и верный помощник для бизнеса. Абонентам сервиса «Управляемый Wi-Fi» доступны функции управления настройками сетей, размещение рекламной и справочной информации на приветственной странице, проведение маркетинговых опросов, статистика посещений и многое другое.Получить дополнительную информацию о сервисах «Ростелекома» можно в любом Центре продаж и обслуживания или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.