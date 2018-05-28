УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Глушкова Олега Геннадьевича 02.10.1962 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Глушкова Олега Геннадьевича 02.10.1962 года рождения. Мужчина 24 мая 2018 года ушел из дома в г. Московский на прогулку и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55-60 лет, славянской внешности, рост 169-170 см, глаза зеленые, волосы короткие седые, носит черные усы, страдает потерей памяти, плохо видит.Был одет: белая рубашка с коротким рукавом, джинсы синего цвета, носки черного цвета.Особые приметы: на левой руке надпись длинною примерно 15 см "ГСВГ" и рисунок "Факел".Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 841-80-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79