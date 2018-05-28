ОМВД России по району Нагатинский затон разыскивает пропавшего без вести Григорьева Владимира Александровича, 1965 года рождения...

ОМВД России по району Нагатинский затон разыскивает пропавшего без вести Григорьева Владимира Александровича, 1965 года рождения, жителя г. Москвы, который в 06-00 16 мая 2018 года ушел из дома на улице Новинки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 50-55 лет, рост 170-176 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русые с проседью.Был одет: рубашка синяя в мелкую клетку с длинным рукавом, кофта синяя с капюшоном на молнии, брюки светло-коричневые, мокасины черные.Особые приметы: на внешних сторонах икроножных областей обеих ног одинаковые татуировки в виде кельтских узоров, на правом предплечье татуировка в виде розы в колючей проволоке, в районе ключицы татуировка в виде надписи «Прости за слезы матери», на левом бедре татуировка в виде женщины со свастикой, шрам на большом пальце правой руки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22