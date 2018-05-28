ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Клименко Алексея Викторовича, 23.12.1977 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Клименко Алексея Викторовича, 23.12.1977 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01 марта 2004 года.Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 179 см., среднего телосложения, волосы русые, глаза серые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29