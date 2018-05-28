УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Малькина Серегя Николаевича 19.08.1995 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Малькина Серегя Николаевича 19.08.1995 года рождения, уроженца г. Электросталь. Молодой человек проходил срочную военную службу в военной части, расположенной в п. Мосрентген, откуда 19 мая 2018 года ушел в увольнение и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 22 года, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.Был одет: черная болоньевая куртка с белой молнией, футболка коричневого цвета, джинсы голубого цвета, кроссовки фисташкового цвета фирмы «Лакост».Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79