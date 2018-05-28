ОМВД России по Даниловскому району разыскивает пропавшего без вести Ярина Олега Константиновича, 1984 года рождения...

ОМВД России по Даниловскому району разыскивает пропавшего без вести Ярина Олега Константиновича, 1984 года рождения, жителя г. Москвы, который в 08-00 25 мая 2018 года ушел из дома на улице Мытной и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, нормального телосложения, волосы темно-русые.Был одет: темно-синий строгий костюм, голубую рубашку с коротким рукавом, черные ботинки с комбинированной кожей, при себе имел портфель темно-синего цвета кожаный.Особые приметы: шрам от операции по удалению аппендицита, шрам от штык-ножа на одной из рук, на шее родинка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22