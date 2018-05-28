Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах заявил, что поедет на чемпионат мира в России, несмотря на полученную в финале Лиги чемпионов травму.

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах в своем Твиттере заявил, что поедет на чемпионат мира в России, несмотря на полученную в финале Лиги чемпионов травму.Это была очень тяжелая ночь, но я боец. Несмотря на слухи, я уверен, что буду в России и заставлю вас гордиться. Ваша любовь и поддержка даст мне силу, в которой я нуждаюсь, — заявил египтянин.Салах получил травму на 28-й минуте финального матча Лиги чемпионов с Реалом (1:3). Защитник Серхио Рамос схватил его за руку и повалил на газон, Салах упал на плечо и получил повреждение. Из-за этого нападающий не смог продолжить встречу и ушел с поля в слезах.Сразу после матча журналист Адриано Дель Монте сообщил, что Салах не сможет выступить на чемпионат мира. Однако позднее министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз сообщил, что срок восстановления форварда составит две недели. Он отметил, что Салах должен быть в окончательной заявке сборной на чемпионат мира, которая будет объявлена 4 июня.