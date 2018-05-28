Самой крупной сделкой на вторичном рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья в первом квартале стала продажа дома на 9-м километра Рублево-Успенского шоссе, говорится в сообщении компании Penny Lane Realty.

Особняк площадью 1,8 тысячи квадратных метров продали за 15 миллионов долларов. Дом расположен в поселке "ParkVille Жуковка".На прилегающей территории находятся также дом для персонала площадью 100 квадратных метров и гараж на четыре автомобиля.Второе место в рейтинге высокобюджетных сделок занял дом под отделку в поселке "Никольская слобода" на Новорижском шоссе. Его стоимость составила 14 миллионов долларов.На третьем месте – дом в классическом стиле в Барвихе. Особняк с четырьмя спальнями, бассейном, сауной, тренажерным залом и террасой продали за 10 миллионов долларов.