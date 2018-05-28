В Саратове суд признал иностранным агентом Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. Теперь организация должна будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

В Саратове суд признал иностранным агентом Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. Теперь организация должна будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, передает "Интерфакс".Судебное разбирательство было инициировано прокуратурой в конце 2017 года после обращения студента саратовского медицинского университета. Молодой человек сообщил, что организация диабетиков якобы финансово сотрудничает с иностранными фармакологическими компаниями и передает им персональные данные больных диабетом.