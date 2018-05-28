Размещение военных баз — суверенное дело Польши. Но очередная экспансия инфраструктуры НАТО в сторону российских границ не останется без ответа.Среди тех, кто с Польшей в данном вопросе заодно — Украина. Ради противостояния с Россией нынешние киевские власти не щадят даже тех, кого мечтают вернуть — жителей Донбасса.

Размещение военных баз — суверенное дело Польши. Но очередная экспансия инфраструктуры НАТО в сторону российских границ не останется без ответа. Так прокомментировал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков план Варшавы создать постоянную базу США на своей территории. Среди тех, кто с Польшей в данном вопросе заодно — Украина. Ради противостояния с Россией нынешние киевские власти не щадят даже тех, кого мечтают вернуть — жителей Донбасса.Попытка бывшего гражданина Украины повидать маму провалилась. Из запланированных двух недель, в гостях в родной Волновахе, что в 60 километрах от Донецка, удалось пробыть только два дня. На третий в доме появились люди в штатском."Я сел в машину, сказали для моей же безопасности лучше одеть мешок на голову, одели мешок и поехали", — рассказал Евгений Петраш, житель Самары, беженец.Приехали в отдел милиции, на допрос с пристрастиями. Кто из друзей воюет в ДНР, воевал ли сам и как голосовал на референдуме. Несколько часов жесткого прессинга и в конце — вербовка."Они дали мне бумагу и под диктовку я писал, что даю добровольное согласие на внегласное сотрудничество с органами СБУ", — делится пережитым Петраш.Ежедневно с автовокзала Донецка большинство автобусов отправляются на контрольно-пропускные пункты, дальше люди пешком проходят нейтральную зону и попадают на территорию Украины, едут и на собственном транспорте, едут по делам, по работе, в гости и за получением пенсий и пособий.Несмотря на сложные отношения в политических верхах, родственные связи никто не отменял. Украинские спецслужбы этим активно пользуются."Людей заставляют подписывать соглашение о сотрудничестве с СБУ , а потом начинают этим же манипулировать. В случае если вы не будете сотрудничать, мы опубликуем эти соглашения и вы в своем же доме будете восприниматься как враг", — пояснил Даниил Безсонов, пресс-атташе вооруженных сил ДНР.Выглядит это примерно так."Даю добровольное согласие на сотрудничество с органами СБУ" – пишет девушка из Тореза.Еще одно новшество от СБУ — создание фейковых интернет-сайтов якобы частных военных компаний, зовущих молодых людей из самопровозглашенных республик на высокооплачиваемую службу."Три недели служишь неделя дома и платят за это полляма".Одно условие — на обучение нужно выехать на территорию Украины, а там — арест и тюремный срок.Россиянам доступ к родственникам на Украине возможен только при наличии загранпаспорта и приглашения, но даже это не всегда помогает. Жители села Журавлевка Белгородской области годами не видят родственников из соседнего Харькова. Слишком сложно пройти границу."Уже с младенцами-мальчиками неохотно пускают, у женщин проблем нет"."Мне сказал по-украински пограничник — буде тобЁ 60 рокЁв, тодЁ пЁдеш. А у меня там могила отца, матери".Впрочем, попытки СБУ завербовать и запугать людей, как правило, не заканчиваются успехом. По возвращению домой, граждане рассказывают о вербовке, снимая с себя ответственность.Спрашиваем у Петраша: — Когда еще раз домой попадете, непонятно? — Нескоро".