Телеканал СТС приступили к съемкам 17-серийной романтической комедии Пекарь и красавица, главную роль в которойи исполнит Анна Чиповская.

Телеканал СТС приступили к съемкам 17-серийной романтической комедии "Пекарь и красавица", главную роль в которойи исполнит Анна Чиповская.Ее героиня Саша Ларина – наследница миллионного состояния – встречает простого пекаря Андрея (Никита Волков). Причем знакомятся они в... общественном туалете, где и начинается их невероятный, похожий на сказку, роман. А соперниками парня из Малаховки станут голливудски екрасавцы, миллионеры и продюсеры, которых сыграют известные российские и зарубежные актеры: Ленни Хейден ("Викинги" и "Тюдоры"), Джеймс Тратас ("Движение вверх") и Алексей Макаров ("Девочки не сдаются").Чиповская приступила к съемкам после возвращения из Канн, где блистала на красной дорожке в платьях Dior. С героиней Сашей Аню объединяет не только любовь к красивым нарядам, но и чувство юмора. "Она – девочка достаточно саркастичная, и в этом мы с ней похожи. Саша мне нравится еще и тем, что у нее есть стержень – она не пустая и не глупая", – заявила Аня в интервью Dni.Ru.Ставшим экранным партнером Чиповской питерский актер Никита Волков знаком зрителям по экранизации романа Сергея Лукьяненко "Черновик". На съемках сериала СТС он признавался, что ради роли пекаря посещал кулинарные курсы: "Круассаны, корзиночки сзаварным кремом, торт "Графские развалины" – теперь все это не составляет для меня труда.Вот индонезийский десерт Дадар гулунг из рисовой муки и листьев пандануса мне пока что не очень дается, но я стараюсь".Как и его герой, Никита никогда не мечтал о романе со звездой, но однажды с ним произошла ситуация, которую он запомнил на всю жизнь: "Мне было лет пять или шесть, мы с мамой жили тогда в Швеции. Помню, спускаемся вечером в Стокгольме вметро, только что закончился концерт Spice Girls, и тут неожиданно нам навстречу – Джери Холлиуэлл, которая решила поцеловать меня в лоб...".