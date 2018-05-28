Тениссистка из России Мария Шарапова снялась в сериале.
Поклонники узнали об этом из соцсетей спортсменки.
Тениссистка из России Мария Шарапова снялась в сериале.
Поклонники узнали об этом из соцсетей спортсменки.
В своем Instagram Мария опубликовала фото, на котором рядом
с ней запечатлены британский актер Дэмиэн Льюис и американский артист Джон Малкович.
Знаменитости сидят на раскладных стульях. Судя по довольным лицам, им очень нравится
проводить время друг с другом.
Отметим, что Мария выглядит очень свежо и естественно, что
после слухов о серьезных проблемах Шараповой со здоровьем не может не радовать.
Теннисистка облачилась в ультракороткое платье и олимпийку от известного бренда
спортивной одежды, показав миру длинные атлетичные ноги. Рядом, на полу, лежит теннисная ракетка, видимо, Мария показывала "класс" коллегам по съемочной площадке.
Шарапова написала под фото, что скоро появится в одном из
сезонов драматического сериала "Миллиарды", который создан по заказу
телеканалом Showtime. "На Showtime
я стала приглашенным гостем в сериале "Миллиарды" вместе с Дэмиэном Льюисом и
Джоном Малковичем. Не уверена, все ли у меня получилось, но это был
замечательный опыт. Пять часов утра – не такое плохое время, когда ты сидишь
рядом с двумя талантливыми актерами", – отметила теннисистка в своем
микроблоге.
Добавим, что в ближайшее
время Шарапова сыграет свой первый матч на Открытом чемпионате Франции. Ее
соперницей будет спортсменка из Голландии Рихел Хогенкамп.
Сама Шарапова недавно
заявила журналистам, что находится не в лучшей форме. Она посетовала на старые
травмы, которые по сей день дают о себе знать. "Я работаю над возвращением
в форму, но это требует времени. Такой долгий перерыв в моем возрасте плюс
различные неприятные события не позволяют мне добиться тех результатов, которых
я достигла бы без перерыва", – рассказала она CNN.
Напомним, что в 2016
году Марию Шарапову дисквалифицировали на год в связи с допинговым скандалом.
На корт спортсменка вернулась в апреле прошлого года.