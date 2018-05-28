В Сети появилось видео с зажигательным танцем военнослужащего Сирийской арабской армии. Солдат в форме, не выпуская автомат из рук, исполнил лезгинку на фоне портрета президента Сирии Башара Асада. Компанию ему составила девушка в черкесском национальном костюме.

В Сети появилось видео с зажигательным танцем военнослужащего Сирийской арабской армии. Солдат в форме, не выпуская автомат из рук, исполнил лезгинку на фоне портрета президента Сирии Башара Асада. Компанию ему составила девушка в черкесском национальном костюме.Видео было снято в населенном пункте Кутсея в провинции Дамаск, передает . Отмечается, что в этом районе с давних времен живут потомки черкесов, покинувших родные края после присоединения Северного Кавказа к Российской империи.