Уже более двадцати лет Владимир Пресняков не является фактическим зятем Аллы Пугачевой. Но журналисты все равно продолжают его пытать: А как там Алла Борисовна? А что у нее нового На церемонии вручения премий канала Ru.Tv с Пресняковы-младшим о Примадонне и не только поговорил корреспондент Dni.Ru.

Уже более двадцати лет Владимир Пресняков не является фактическим зятем Аллы Пугачевой. Но журналисты все равно продолжают его пытать: "А как там Алла Борисовна? А что у нее нового" На церемонии вручения премий канала Ru.Tv с Пресняковы-младшим о Примадонне и не только поговорил корреспондент Dni.Ru."Я привык к тому, что меня часто спрашивают чаще не про мои успехи, не про мою семью, а про Кристину, про Аллу Борисовну, – рассказал Пресняков. – Стараюсь отвечать искренне, но устаю, когда один и тот же вопрос слышу по несколько раз в день на протяжении многих лет, это немного раздражает. Все хотят узнать от меня какие-то скандальные подробности".Преснякову надо отдать должное – он никогда не обижается на то, что о нем пишут журналисты. "Я так воспитан, – объясняет он. – К тому же есть злом отвечать на негатив, получается негатив в десятой степени, ну, кому это надо. Смысла в этом нет. А если люди пыхтят, пыхтят, а ты им улыбаешься в ответ, то вся плохая энергетика разбивается".А вот первенец Преснякова Никита пока не оброс панцирем и не научился адекватно реагировать на критику. "Я по гороскопу Обезьяна, могу посмеяться над собой, а Никита – Телец, ему приходится сложнее, – объяснил Владимир. – К тому же я в шоу-бизнесе ужа давно, многие видел, а он только начинает свой путь, поэтому эмоционально и ближе к сердцу воспринимает какие-то вещи. Слава богу, она сейчас сыграл в мюзикле "Чайка", и это помогло ему как-то с собой примириться, справиться. А я помогаю ему не обижаться на то, что говорят и пишут, а идти своей дорогой. Зато что касается музыки и звучания, советы мне дает уже сын".Напомним, что грандиозная свадьба Никиты Преснякова, которая в конце июля 2017 года пела и плясала в Подмосковье, закончилась не менее скандалом -внук Пугачевой набросился на журнал StarHit, который устроил торжество, с обвинениями и оскорблениями. "Но когда все о нем гудели, мы всей семьей читали новости и смеялись. Все было не так, как подавали журналисты, – заявил в интервью Dni.Ru Владимир Пресняков. – Пресса множила неправду. Единственное, что Никита сделал неправильно в этой ситуации, – высказал свое мнение и изначально позволил всей этой ситуации стать предметом для обсуждения. Это страшная ошибка. Но просто Никита еще молодой, поэтому и погорячился".