Следственной частью СУ УВД по ЮВАО окончено производством уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на сумму свыше 161 млн рублей...

«Следственной частью СУ УВД по ЮВАО окончено производством уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на сумму свыше 161 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, одна из фигуранток владела долями в коммерческих организациях, основными активами которых являлись объекты недвижимости. Данное имущество находилось в совместной собственности женщины и ее супруга, с которым она на тот момент находилась в процессе развода. Преследуя цель обмануть мужа, обоснованно претендовавшего на часть указанного имущества после прекращения брачных отношений, обвиняемая совместно с двумя соучастницами – руководителями организаций, продала объекты недвижимости по заниженной стоимости без согласия супруга.Далее вместо реализованных объектов был приобретен жилой дом с участком по завышенной цене, что повлекло подмену ликвидных активов компаний на один неликвидный.Сумма материального ущерба, причиненного бывшему мужу злоумышленницы, составила около 79 млн рублей, а одной из фирм, принадлежащих супругам, – более 82 млн рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В 2015 году уголовное дело в отношении одной из фигуранток – руководителя коммерческих организаций – было окончено производством и направлено в суд, который признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы.Обвиняемая, пытавшаяся лишить бывшего мужа собственности, находится в международном розыске.В настоящее время уголовное дело в отношении третьей соучастницы с утвержденным Прокуратурой обвинительным заключением направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Необходимо отметить сложность расследования данного уголовного дела в связи с тем, что преступление было совершено на стыке трех отраслей права: гражданского, семейного и уголовного и приводило к различному толкованию события судебными инстанциями в порядке гражданского и уголовного судопроизводства. Впервые в судебно-следственной практике подобные уголовные дела рассматриваются в суде.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53