Российский бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив на своем самолете и получил удостоверение нового репатрианта и израильское удостоверение личности.

Российский бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив на своем самолете и получил удостоверение нового репатрианта и израильское удостоверение личности, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.В израильском министерстве, занимающемся вопросами иммиграции и адаптации репатриантов, не смогли подтвердить или опровергнуть эти данные.Абрамович имеет право на гражданство Израиля в силу еврейского происхождения. Слухи о том, что бизнесмен решил воспользоваться этим правом, появились после того, как ему не продлили британскую визу.В настоящий момент российский бизнесмен ведет строительство большого особняка в престижном туристическом районе Тель-Авива Неве-Цедек. Кроме того в Израиле Абрамович инвестирует в компании высокотехнологического сектора и занимается благотворительностью.Ранее власти Великобритании не продлили Абрамовичу визу инвестора, в результате он не смог присутствовать на игре принадлежащего ему клуба "Челси" против "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии. МВД Британии отказалось комментировать ситуацию. По некоторым данным, британские власти могут попросить российского бизнесмена раскрыть источники его доходов для продления британской визы.