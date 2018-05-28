В США сняли обвинения в сексуальном домогательстве с 81-летнего актера Джорджа Такеи, звезды фантастического сериала Стартрек. Коллега Такеи, Скотт Брантон, рассказавший в 2017 году, что американец к нему приставал, признался, что все выдумал. Такеи является открытым геем.

В США сняли обвинения в сексуальном домогательстве с 81-летнего актера Джорджа Такеи, звезды фантастического сериала "Стартрек". Коллега Такеи, Скотт Брантон, рассказавший в 2017 году, что американец к нему приставал, признался, что все выдумал. Такеи является открытым геем, сообщает Vanity Fair.В ходе следствия, которое длилось почти год, Брантон признался, что на самом деле не помнит, как звезда "Стартрека" к нему приставал. Такеи ответил, что не злится на более молодого коллегу.Артист поблагодарил поклонников, которые все это время оставались на его стороне, добавив, что этот инцидент крайне важен в контексте разговора о сексуальных домогательствах, активно обсуждаемых сейчас в американском обществе.Ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года Брантон поведал о домогательствах со стороны Такеи, которые имели место в 1980-х, когда Скотту было чуть больше 20 лет.По словам Брантона, Такеи начал приставать к молодому коллеге, пригласив его домой. Брантон рассказал, что выпивал с хозяином квартиры, однако в какой-то момент почувствовал себя плохо и захотел уйти.Сделать это Брантону, впрочем, не удалось, он сел в кресло и отключился. Очнулся актер со спущенными штанами. Брантон решил, что Такеи его трогал, предварительно подмешав что-то в алкоголь.Токсикологам, беседовавшим с актером, удалось поймать его на лжи. Они заявили, что в 1980-е препараты, которые теоретически могли оказаться в распоряжении Такеи, были значительно сильнее, чем их сегодняшние аналоги. Эксперты отметили, будь слова Брантона правдой, тот находился бы без сознания 8-12 часов.