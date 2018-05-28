На Новом Арбате на 35-летнего мужчину напали сотрудники супермаркета, избили его тележкой и ограбили.

На Новом Арбате на 35-летнего мужчину напали сотрудники супермаркета, избили его тележкой и ограбили, передает РИА Новости.Как сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк, 35-летний мужчина написал заявление в полицию, в котором говорится, что в служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на улице Новый Арбат на него напали сотрудники магазина. По его словам, злоумышленники избили его, в качестве оружия используя тележку и предмет, похожий на электрошокер, после чего похитили денежные средства.По словам Волк, подозреваемых оперативно задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору".Представитель МВД отметила, что задержанные — приезжие в возрасте от 21 до 35 лет, работавшие контролерами торгового зала."Правонарушители заподозрили потерпевшего в нарушении упаковки товара и в служебном помещении, превысив свои полномочия", — сказала Волк.