В дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что в служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на улице Новый Арбат на него напали сотрудники магазина.

«В дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что в служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на улице Новый Арбат на него напали сотрудники магазина. Злоумышленники избили его, в качестве оружия используя тележку и предмет, похожий на электрошокер, а затем похитили денежные средства», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержаны трое подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 21 до 35 лет. Выяснилось, что задержанные работали контролерами торгового зала. Они заподозрили потерпевшего в нарушении упаковки товара и в служебном помещении, превысив свои полномочия, совершили противоправное деяние», - добавила Ирина Волк.В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео