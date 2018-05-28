Злоумышленница похитила у бывшего мужа денежные средства, вырученные от продажи дачного участка...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Коптево задержали подозреваемую в краже денежных средств у бывшего супруга.В полицию от 68-летнего пенсионера поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, несколько дней он временно проживал в квартире своей бывшей супруги на улице Лихоборские бугры. В этот период из его рюкзака пропали денежные средства, вырученные от продажи дачного участка. Материальный ущерб составил 885 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана подозревамая – 57-летняя бывшая супруга заявителя. Похищенное изъято и возвращено владельцу.Следственным отделом ОМВД России по району Коптево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29